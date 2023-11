Zirkzee: “Gol all’Inter il più bello? Ne ho parlato con Sommer, si è sentito in colpa”

Lei fa solo gol belli: ne scelga uno. Quello geniale realizzato all’Inter?

«In Coppa Italia mi è piaciuto moltissimo quello segnato al Cesena facendo la finta al difensore avversario. All’Inter? A fine gara io e Sommer abbiamo parlato: mi ha detto che si è sentito un po’ in colpa per aver sbagliato, quindi non lo ritengo perfetto come gol. Allora scelgo quello che mi rappresenta in tutto e per tutto, al Sassuolo: controllo di tacco e portiere che non ha “chance”. Mi viene tutto naturale. Sì, a Reggio Emilia c’è stato tutto me stesso, le mie qualità».