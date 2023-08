Il centrocampista turco non vede l'ora di scendere in campo: questo il suo post alla vigilia del match contro il Monza

L'attesa sta per finire: domani inizia la Serie A 2023/24. L'Inter ospiterà a San Siro il Monza, match in programma sabato sera alle ore 20:45. Hakan Calhanoglu, con un post pubblicato su Instagram, suona la carica con un emblematico "Pronti per la prossima stagione".