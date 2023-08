Romano: “Attacco, c’è un nome che sogna di andare all’Inter e rifiuta le altre destinazioni”

ell'ultima live di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche delle mosse dell'Inter in attacco: Correa il nome in uscita

Nell'ultima live di SOS Fanta, Fabrizio Romano ha parlato anche delle mosse dell'Inter in attacco, tra possibili uscite (Correa) ed eventuali sostituti (Sanchez):

"Al momento non mi risulta che ci siano altri movimenti in attacco. Poi, vedremo se ci sarà qualcosa per Correa. Ma sembra chiaro che l'investimento importante l'Inter voglia farlo sul difensore. Se proprio dovesse succedere qualcosa con Correa, io manterrei un occhio su Alexis Sanchez, che sta sperando e sognando di tornare all'Inter. Sanchez ci spera tanto".