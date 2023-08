Kevin Zefi avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento al Newcastle. Almeno, questo è quanto sostiene in Inghilterra nufcblog.co.uk

Kevin Zefi avrebbe raggiunto un accordo per il trasferimento al Newcastle. Almeno, questo è quanto sostiene in Inghilterra nufcblog.co.uk, sito vicino alle vicende dei Magpies, secondo cui Zefi, giovane talento irlandese che gioca nella primavera dell'Inter, sarebbe ormai pronto a completare il trasferimento al club inglese.

Nello specifico, il centrocampista offensivo classe 2005 sarebbe stato consigliato da Stephen Carr, ex giocatore del Newcastle, a trasferirsi in Inghilterra e a unirsi alla formazione Under 21 dei Magpies.