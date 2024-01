FCIN1908 – Sensi-Leicester, lavori in corso: c’è l’apertura del giocatore

Potrebbero esserci altre novità nel mercato invernale dell’Inter, cominciato settimana scorsa con lo sbarco a Milano di Buchanan. Il club di viale della Liberazione ha registrato negli ultimi giorni l’interesse del Leicester per Stefano Sensi, che finora ha trovato pochissimo spazio nella mediana di Inzaghi. Il numero 5 nerazzurro, consapevole che il contratto in scadenza il prossimo giugno non verrà rinnovato, è in attesa di capire quali saranno gli sviluppi dei dialoghi tra i club. Le parti sono alla ricerca dell’accordo economico per il trasferimento: la stretta di mano, come ricordato, potrebbe arrivare a circa 2 milioni.