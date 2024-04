Le contropartite sul tavolo

Potrebbero interessare due giovani attaccanti, seppur non molto avvezzi al gol in quest'annata: Martin Satriano, reduce da una buona stagione in prestito al Brest, 2° in classifica in Francia, e Francesco Pio Esposito, in prestito allo Spezia e punto fermo dell'Under 21, nonostante sia solo un 2005. Potrebbero essere utilizzati nell'operazione con una cessione al Torino (ma dipenderebbe anche dalla valutazione che darebbe l’Inter ai due attaccanti), così come Valentin Carboni, ala, jolly offensivo, trequartista: che però l'Inter non vorrebbe vendere - e comunque lo valuta più di 30 milioni -, ma il Torino potrebbe essere il club giusto per fargli compiere un nuovo step in prestito dopo il campionato al Monza”, si legge. Il Milan al momento ha più una punta per sostituire Olivier Giroud come priorità.