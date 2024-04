L'Inter sta già lavorando per garantire un futuro sempre vincente e i dirigenti stanno studiando una possibile doppia operazione, ovvero i rinnovi di contratto di Yann Bisseck e Denzel Dumfries. Scrive infatti La Gazzetta dello Sport: "In viale della Liberazione stanno verificando se, avendo sfruttato il Decreto Crescita al momento del suo arrivo, Bisseck potrebbe continuare a usufruirne dei benefici fiscali in caso di rinnovo. Le stesse verifiche sono in corso per il rinnovo di Dumfries. Anche in questo caso sfruttando gli emendamenti del decreto legge Milleproroghe relativi alle agevolazioni per i lavoratori impatriati: è infatti reintrodotta la logica del "radicamento" ovvero un’estensione per altri due anni del periodo con agevolazioni fiscali per coloro che hanno figli minori o acquistano una casa in Italia".