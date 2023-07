Ceccarini: “Lukaku doveva essere più coerente con l’Inter. Talento Balogun, ma…”

Niccolò Ceccarini, ospite negli studi di Skysport, ha detto la sua sul mercato dell'Inter. In particolare si è soffermato sulla rinuncia totale a Lukakue le alternative a cui si sta lavorando per rinforzare la rosa di Inzaghi. «Lukaku doveva essere più coerente. Nel momento in cui fai quel casino per tornare all'Inter, nel momento in cui ti riprendono, ti danno la possibilità e ti vogliono ricomprarti, devi essere grato. Forse ha avuto qualcosa di ridire sul suo impiego con Inzaghi ma doveva quantomeno essere coerente», ha sottolineato il giornalista.