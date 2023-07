Sky – Sommer, su futuro all’Inter pochi dubbi. Attacco, Scamacca: la formula…

A Skysport tornano a parlare del portiere che l'Inter ha scelto per sostituire Onana, Sommer. Il club nerazzurro, ribadisce il canale satellitare, sta lavorando per portare a termine la trattativa per l'acquisto in tempi brevi. Per l'estremo difensore la società interista è la prima scelta, sul fatto che sia lui l'estremo difensore che arriverà a Milano non ci sono molto dubbi perché è già arrivato il sì dello svizzero.