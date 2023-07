CorSport: “Milinkovic-Savic, offerta da capogiro dall’Arabia: si può chiudere già oggi”

"La Juve era nell’ombra, pronta all’agguato. Ma stava giocando al ribasso e con le contropartite tecniche da inserire nell’eventuale operazione. L’Inter non c’era o faceva sapere di non esserci, progettava di entrare in gioco solo in caso di partenza di Barella a fronte di un’offerta irresistibile dalla Premier. Il Napoli si era informato in tempi non sospetti. Lotito non ha mai derogato dal prezzo: 40 milioni cash. Ci sarebbe stato un contatto telefonico la scorsa settimana tra il presidente della Lazio e il centrocampista serbo con esito negativo. Lotito ha provato anche ieri a convincerlo a restare, ma il giocatore davanti ad un’offerta di 20 milioni all’anno non se l’è sentita di dire sì al presidente", commenta il Corriere dello Sport che annuncia come già oggi potrebbe arrivare il sì definitivo: "Il Sergente è tentato, vorrebbe accettarla. Lotito ci ha pensato tutta la notte, oggi potrebbe dire sì. Milinkovic e la Lazio non sono mai stati così vicini all’addio"