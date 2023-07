Inter, da Calha regista a Darmian braccetto: le intuizioni di Inzaghi ‘aiutano’ il mercato

"Ci sono anche le scelte tattiche di Simone Inzaghi dietro gli incastri del mercato interista che viaggia all’insegna di un nuovo ingresso subito dopo un’uscita. È stato così per Thuram al posto di Dzeko. E lo schema si è ripetuto con l’innesto di Frattesi perfezionato subito dopo la cessione di Brozovic all’Al-Nassr. Su questa seconda operazione si vede anche il contributo dell’allenatore, in entrambi i sensi di marcia". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle mosse del mercato dell'Inter che vanno di pari passo con quanto visto in campo.