Zazzaroni: “Lukaku? Alla Juve c’è chi è convinto di fare il colpo dell’estate. L’Inter…”

"La chiave è evidentemente Dusan Vlahovic. Soltanto la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano Giuntoli di strappare Lukaku all’Inter e all’Al-Hilal, destinazione che il belga ha già rifiutato per ben due volte proprio in virtù dell’accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus. Occhio al terzo passaggio, però: con Big Rom tutto è possibile, specie l’impensabile. Todd Boehly è irremovibile: attende da giorni la formalizzazione dell’offerta bianconera, ma continua a trattare con gli arabi, dal momento che vuol cedere al più presto lo scomodo “esubero”. Il suo Chelsea, che ha acquistato l’attaccante esterno Nkunku dal Lipsia e la punta centrale Nico Jackson dal Villarreal, ha ancora un posto libero per un nove di garanzia"