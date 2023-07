Sky: “Sarri vuole Milinkovic con la testa leggera: suo rinnovo con la Lazio…”

Dopo le parole del presidente Claudio Lotito , Sky Sport fa il punto sul mercato della Lazio. E si sofferma in particolare su Sergej Milinkovic-Savic sul sito: "Sarri freme, Lotito gli ha promesso un'estate senza stress, ma il mercato della Lazio deve ancora decollare. Per i rinforzi meglio il come che il quando, il pensiero della società, ma il Sarri-ter si è aperto senza volti nuovi.

Rispetto alla rivoluzione dei 18 acquisti sotto la sua gestione, stavolta ne serviranno meno ma ad alta qualità, soprattutto in attacco. Quello che l’allenatore ha ribadito con decisione al presidente è che si chiarisca il prima possibile la posizione di Milinkovic. Lui, come gli altri nazionali, godrà di qualche giorno di vacanza in più. Sarri lo riabbraccerà o riabbraccerebbe molto volentieri, ma ne fa una questione di testa: vuole un giocatore con la mente leggera. Certo, c’è anche la possibilità di un rinnovo, pronto da tempo ma ancora mai offerto visto che al momento non ci sono margini per un sì. I prossimi sviluppi di mercato diranno se tra qualche settimana potranno aprirsi spiragli”, si legge. Il giocatore nelle scorse settimane è stato accostato anche all'Inter.