SM – Salcedo, il Genoa non lo riscatta a 4 mln ma tratterà con l’Inter

Il giocatore è stato in prestito nella squadra rossoblù che non lo riscatterà ma proverà comunque a trattenerlo

Il Genoa non riscatterà Eddie Salcedo dall'Inter. Questo è quanto scrive SportMediaset. Il sito sportivo, tra le notizie di mercato riporta anche questa che riguarda l'attaccante classe 20o1 che ha giocato in questa stagione nel club rossoblù, in Serie B.

"Secondo quanto si apprende, il Grifone non eserciterà l'opzione di riacquisto fissata a 4 milioni, ma cercherà di trattare nei prossimi giorni con l'Inter per trovare uno sconto sul cartellino dell'attaccante", si legge sul sito. In sostanza la società genoana proverà a chiedere uno scontro al club nerazzurro per confermare il giocatore.