Serie B – Il Genoa stravince a Brescia: a segno anche il nerazzurro Salcedo

Secondo gol in cinque presenze per Eddy Salcedo con la maglia del Genoa: il classe 2001 ha timbrato il cartellino contro il Brescia

Dopo aver racimolato 15 presenze e due reti, Eddy Salcedo ha lasciato il Bari a gennaio per trasferirsi, sempre in prestito dall'Inter, al Genoa, squadra in cui aveva anche esordito in Serie A nella stagione 2017-2018.