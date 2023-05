GdS – Inter in prestito, da Radu a Fabbian e Mulattieri: occhio a questi 10 nomi

L’Olanda è ormai casa sua. Filip Stankovic è il portiere titolare del Volendam, su 32 partite giocate ha tenuto la porta inviolata solamente quattro volte anche per colpa di una difesa in difficoltà. Il figlio di Dejan ha un contratto con l’Inter fino al 2024: dopo l’estate, il suo futuro potrebbe essere più definito. Ed è difficile che sia a tinte nerazzurre.

Dopo una prima parte di stagione complicata, con tanta panchina e poche partite da titolare, Lorenzo Pirola si è preso la Salernitana. Ha anche segnato due gol, contro Bologna e Sassuolo. I granata vorrebbero trattenere il difensore: il diritto di riscatto è fissato a cinque milioni, con un contro-riscatto per i nerazzurri da 13.

Prima il Cagliari, poi il Monza. Carboni sr. (il fratello, Valentin, è considerato un gioiellino in casa nerazzurra) ha giocato solo tre spezzoni con la formazione lombarda dopo le 13 presenze al Cagliari. Stagione anonima: è un classe 2003, il prossimo può essere un anno importante.

L’infortunio al ginocchio è stato una dura botta per Lazaro, che ha saltato 10 partite a inizio 2023 e ora è recuperato. Ventitré presenze in campionato, qualche assist e zero gol in Serie A con il Torino. I granata hanno un’opzione per il riscatto a sei milioni di euro e il contratto del ragazzo è in scadenza con l’Inter nel 2024. Chissà che i nerazzurri non abbassino le pretese.

Otto gol in 36 partite con il Reggina in Serie B. Tra i giocatori dell’Inter in prestito secco, Giovanni Fabbian è quello che ha impressionato di più. L’età è dalla sua parte: è un classe 2003. Occhio, dunque: i nerazzurri potrebbero decidere di puntarci.

Da Mulattieri a Esposito — Discorso leggermente diverso per Samuele Mulattieri, attualmente ai box per una lesione al flessore della gamba sinistra. Quest’anno ha segnato 12 volte in Serie B con la maglia del Frosinone ed è un ragazzo di cui si parla. L’Inter potrebbe dunque valutare l’ipotesi di cedere l’attaccante di La Spezia, che potrebbe essere una preziosa pedina per arrivare ad altri giocatori.

In casa Inter si parla tanto del fratello piccolo, Francesco Pio, classe 2005. Sebastiano Esposito, quello a cui Lukaku aveva ceduto un rigore nel 2019, è ora al Bari, in Serie B, dove ha segnato quattro gol in 11 presenze dopo aver iniziato la stagione all’Anderlecht, con una rete realizzata in Conference League contro il West Ham, prossima finalista con la Fiorentina.

Si è trasferito al Genoa in tempo per festeggiare la promozione in Serie A. Dopo due gol in otto partite con il Bari in B, Eddie Salcedo è tornato in rossoblù con cui ha segnato a Spal e Brescia, in due match controllati dal Grifone (entrambi vinti 3-0).

Perfino Roberto Mancini ci ha messo gli occhi. Gaetano Oristanio gioca con buona continuità al Volendam e ha segnato un gol in Eredivisie. Attenzione: il contratto con l’Inter scade a giugno”, si legge.

