Firma Samardzic, tifosi Inter gli hanno chiesto dello strano ritardo. Lui ha risposto così

"Gli accordi tra i club, invece, sono quelli trovati da giorni: Samardzic avrà un contratto fino al 2028 ed è stato pagato all’Udinese 4 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto più 2 di bonus. Come contropartita in Friuli, il centrocampista Giovanni Fabbian, valutato anche lui 4. Sul centrocampista cresciuto nella cantera, però, l’Inter crede ancora: ha il diritto di riacquistarlo nel 2025 per 12 milioni".