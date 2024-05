Fabrizio Biasin, giornalista, intervenuto negli studi di Telelombardia, ha parlato così della trattativa tra l'Inter e Lautaro Martinez per il rinnovo di contratto: "Credo che alla fine un modo per venirsi incontro lo troveranno, non c'è ansia: sta diventando anche un po' noioso. Tutti i giorni un tesserato dell'Inter deve rispondere alla domanda: fino ad un paio di mesi fa la distanza era importante, ora si è assottigliata. Io non so se sarà tra quindici giorni o tra sei mesi, ma in un modo o nell'altro si verranno incontro.