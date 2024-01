Inter, chiuso Buchanan: l’esterno arriva già domani? Al Bruges 7 mln: coi bonus si arriva a 10

Piero Ausilio ha puntato gli occhi da tempo su Buchanan, ne ha intravisto subito contorni perfetti per recitare da esterno nel 3-5-2, da anni dogma ad Appiano. Lo ha pure ammirato da vicino in Qatar perché nel taccuino mondiale il canadese era tra i nomi scritti in cima. Insomma, l’acquisto arriva da lontano e il d.s. ha condotto in prima persona la trattativa con i belgi, disposti a lasciarlo andare subito solo quando si sono accorti che Tajon non aveva alcuna voglia di rinnovare il contratto in scadenza nel 2025. Il lavorìo ai fianchi ha permesso di abbassare la quota fissa, dopo aver definito la struttura dell’operazione.

Mancano solamente dettagli minimi per potere arrivare alla firma, che tutte le parti in commedia vogliono ormai in tempi rapidissimi. Giusto un po’ di burocrazia da superare, visto che Buchanan occupa l’ultimo posto da extracomunitario per la stagione, e poi da arrotondare al 100% l’intesa sullo stipendio che il canadese percepirà fino alla stagione 2027-28. Si ragiona su una cifra che gira attorno al milione e mezzo e il fatto che questo sia il primo arrivo dall’estero nella nuova era del calcio senza Decreto Crescita non ha fatto titubare l’a.d. Beppe Marotta. I contatti Italia-Belgio-Canada non si sono mai esauriti, neanche a Capodanno, anzi c’è stata una impennata di ottimismo nelle ultime 48 ore.

"L’ultimo passo sarà lo sbarco di Tajon a Milano accompagnato dal suo staff per visite mediche e contratto da firmare. La data non è stata ufficialmente decisa, ma ce n’è una già segnata in rosso sul calendario. Se non ci saranno intoppi e tutto filerà liscio secondo il crono-programma stabilito, Buchanan atterrerà già domani per immergersi nella sua terza vita. Servirà tempo per istruire il canadese alle nuove consegne, soprattutto difensive, ma all’Inter sono convinti che le qualità offensive si vedranno presto. All’inizio sarà il cambio dell’olandese e consentirà al tuttofare Darmian di tornare definitivamente in difesa. Certo, stuzzica tutti l’idea di vederlo schizzare a San Siro già per la Befana e le tempistiche per una convocazione ci sarebbero pure. Al momento, però, non è questo il primo pensiero dello staff, ma tutto dipenderà dalla giornata di arrivo e dagli eventuali allenamenti con i compagni. Se saltasse la sfida col Verona, ci sarebbe per quella successiva a Monza, sabato 13", aggiunge il quotidiano.

