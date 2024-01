Moratti: “Inter più forte della Juve. Inzaghi sta migliorando. E Lautaro è speciale”

-Preferisce questo tipo di presidenze o quelle di una volta?

Quelle di ora non le sto vivendo, non so come siano. In questo momento dipende dal tipo di società: se c'è una proprietà diretta cambia poco da allora, col fondo è diverso. Sicuro non c'è quella trasmissione di sensazione che ci poteva essere allora tra il presidente e chi lavorava con lui. Non posso fare un confronto, ma allora era interessante convivere tutte le emozioni.

-Da quanto tempo non sente Zhang e quanto da presidente storico dell'Inter è preoccupato per il bilancio?

Non lo sento da un po' e credo sia via da un po'. Ma mi ha sempre fatto un'ottima impressione: intelligente, di sensibilità, ha capito l'ambiente ed è molto rispettoso dell'ambiente. L'ho trovato attento ed intelligente su questo. Finora questo ragazzo con tutte le critiche ha comunque messo una squadra messa su bene e i dirigenti che stanno lavorando l'ha scelti lui e quindi ha dimostrato di essere capace. Non sarei tanto per il fatto che vada via visto quanto bene ha fatto e cambiare poi non è sempre in meglio.

-Alla luce della sentenza sulla Superlega che idea si è fatto?

Sinceramente non ho seguito le ultime vicende né che intenzioni abbiano. Ho letto di una sessantina di società per un campionato internazionale, magari a passo con i tempi e sicuramente per noi sarebbe perdere un po' una abitudine. Il calcio costerà sempre di più. Certo in questo momento il passato ha un fascino di qualcosa che è stato costruito con attenzione e questo non possiamo staccarcelo da fisico e testa improvvisamente, non sarebbe facile adattarsi alla nuova formula.

-Che idea si è fatta dell'ultimo Mourinho e cosa pensa di Inzaghi?

Sta migliorando sempre, ha sempre un passo positivo. È partito due anni fa con qualche ingenuità, poi si è comportato sempre bene e adesso ha costruito una squadra che sta facendo giocare sempre bene. Mourinho? Gli voglio bene e lo stimo moltissimo. Credo che stia facendo il massimo per la Roma e lo conosco come un allenatore molto serio. E ha riempito lo stadio all'Olimpico e credo che questo aiuti anche gli incassi. Maggior valore averlo in Serie ? È attrazione notevole e affascinante per il tifoso, credo che valga la pena tenerselo».

(Radio Radio)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.