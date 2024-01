GdS: “Frattesi scalpita, in A non titolare da settembre. Ad Appiano raccontano che…”

Focus su Davide Frattesi sulle colonne della Gazzetta dello Sport. In particolare, sulle poche presenze dal 1’ in Serie A del centrocampista, arrivato in estate dal Sassuolo con altre aspettative, come sottolineato anche dal quotidiano. “Man mano che passa il tempo, Frattesi scalpita sempre di più: in 5 mesi di Inter mettere in cascina solo 331’ di Serie A, meno di 4 partite intere, non era atteso. Né da lui né, probabilmente, da chi ha deciso di appaltare 33 milioni totali per lui. Il gruzzoletto comprende prestito, riscatto e valutazione di Mulattieri: più dei 30 spesi per Pavard, più di chiunque dai tempi dello sbarco di Hakimi nel 2020, ultimo momento di grandeur della proprietà sul mercato. Un sacrificio di questi tempi, ma utile a seguire la linea strategica di Marotta-Ausilio: l’anima italiana della squadra non va solo protetta, ma ingrandita. Frattesi si inserisce, però, in un reparto che rimane di gran lusso: il trio di titolari non è discutibile e Micki ha pure rinnovato fino al 2025. La fiducia non è comunque calata, anche perché il 24enne romano per carattere non è il tipo da tenere il broncio in allenamento.