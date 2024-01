Moretto: “Inter-Buchanan, contatti costanti per chiudere: le cifre dell’operazione”

L'Inter continua a lavorare per chiudere l'acquisto di Tajon Buchanan. Come riportato su Twitter da Matteo Moretto, contatti costanti con il Bruges per definire l'affare al 100%. Le prossime 48 ore saranno importanti con le parti che stanno definendo sui 7 milioni di base fissa più bonus, per arrivare a sfiorare i 10 totali. Non appena arriverà l’ok su tutto, il canadese volerà a Milano per sostenere le visite mediche. Come anticipato già ieri da FCIN1908.it, il 3 gennaio può essere il giorno dello sbarco in città.