Dimarco, l’imprescindibile di Inzaghi: ormai per l’Inter è un fantasista, i numeri sono da top

"A tutti gli effetti Dimarco è diventato sempre di più un rifinitore di sinistra, con un piede mancino da preservare perché in grado di mandare in porta i compagni e spesso mettere la firma su gol mai banali, come successo contro Empoli (al volo) o Frosinone (da centrocampo). In campionato Inzaghi è molto difficile che faccia a meno di lui e non a caso l’ha tenuto in panchina dall’inizio soltanto contro Salernitana e Verona".