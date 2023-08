FCIN1908 / Inter, con Riso si è parlato anche del futuro di Stabile: il punto

Il legame tra l'Inter e l'agente Giuseppe Riso, già saldo e intenso da anni, nel corso di questa estate è diventato se possibile ancor più produttivo: sono innumerevoli le trattative di mercato che hanno visto coinvolti il club nerazzurro e il procuratore, dall'arrivo a Milano di Frattesi a quello di Carlos Augusto, dal passaggio dei fratelli Carboni in prestito al Monza al trasferimento sempre in biancorosso di Gagliardini a parametro zero. Ma c'è un altro calciatore che è finito sul tavolo delle discussioni tra la società di viale della Liberazione e la GR Sports: Giacomo Stabile .

Un sogno nerazzurro

Il difensore centrale classe 2005 è stato una delle rivelazioni di questo pre campionato interista: aggregato fin da subito al ritiro della Prima Squadra, Stabile si è messo in luce agli occhi di Simone Inzaghi e del suo staff, e domenica sera si è anche tolto la soddisfazione di andare a segno nell'amichevole contro gli albanesi dell'Egnatia. Un vero e proprio sogno per un ragazzo cresciuto a Interello e con i colori nerazzurri tatuati da sempre sul corpo. Un giovane sul quale l'Inter intende puntare, per il presente e per il futuro.