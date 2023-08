Il volto felice e sorridente dell'Inter dopo il successo in amichevole contro l'Egnatia è quello di Giacomo Stabile: il difensore classe 2005 è andato a segno trovando così la sua prima rete in Prima Squadra, seppur non in gare ufficiali. Una gioia genuina, manifestata così su Instagram: "Mamma mia, che serata!".