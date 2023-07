FCIN1908 / Inter, si punta a blindare Stabile: novità al rientro dal Giappone

I piani per il futuro

Nel frattempo non mancano gli interessi per Stabile, dall'Italia e dall'estero (in particolar modo dall'Inghilterra), con diversi club pronti ad approfittarne nel caso in cui l'Inter non trovasse un accordo con agente e famiglia del giocatore. Un'ipotesi al momento remota, ma che allo stato attuale delle cose esiste. L'idea del club nerazzurro, intanto, è quella di fargli percorrere un percorso simile a quello fatto da Fontanarosa la scorsa stagione, facendogli fare la spola tra Prima Squadra e Primavera. Queste settimane, intanto, saranno fondamentali per il futuro immediato di Stabile.