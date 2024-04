L'Inter che pareggia contro il Cagliari è probabilmente un'Inter nella sua versione più leggera. Non di certo nelle intenzioni, come ha ricordato solennemente Mkhitaryan ("non si scende mai in campo per pareggiare"). Il gruppo di Inzaghi crea sempre tantissimo, diventa pericoloso in un battito di ciglia e lo fa anche per ricordare a tutti che arrivare fino a qui (in vetta, dove l'aria è spesso rarefatta ma bellissima) non è stato un abbaglio o una casualità. Non c'è nulla di casuale in questa Inter che stringe nella morsa l'avversario, a più riprese, con metodo e intelligenza. Fino a quando l'avversario non soccombe. Non è andata in questo modo contro il Cagliari di Ranieri, allenatore educato e dai lineamenti gentili. L'Inter è stata - a tratti - più leggera nella fase difensiva. Lo stesso Inzaghi ha analizzato la prima rete subita (la seconda è stata viziata da un tocco di braccio), sottolineando come la squadra - in quell'occasione - non avesse lavorato di reparto. Ci può stare quando per un'intera stagione concentrazione e movimenti perfetti ad anticipare o recuperare gli avversari non sono mai mancati. Ci può stare.