L'Inter si deve accontentare di un pareggio contro il Cagliari di Ranieri a San Siro. Ecco come ha commentato la prestazione del gruppo nerazzurro Henrik Mkhitaryan : "Potevamo fare meglio ovviamente. Chiudere la partita prima. Una partita dove era difficile trovare spazi che non c'erano, loro difendevano bene. Non c'è motivo per abbassare la testa, dobbiamo vincere le prossime partite così chiudiamo la stagione con gli obiettivi che volevamo. Volevamo vincere la partita, eravamo tutti avanti e ogni tanto non riuscivamo a chiudere gli spazi dietro".

"Sofferto la velocità di Makoumbou? No, non ha fatto lui i gol. Potevamo chiudere la partita prima: più concentrati e sereni, così non avremmo parlato di questo. Derby? Certo che ogni partita la vogliamo vincere. Non pensiamo mai di pareggiare o giocare al 50%. Sarà una grande battaglia per noi e per i nostri tifosi: vogliamo vincere questa partita e chiudere il discorso. Ringraziamo i tifosi ogni partita per le stagioni che abbiamo vissuto con loro. Stiamo andando avanti insieme, non siamo solo noi. Andiamo avanti insieme e così", ha concluso Mkhitaryan.