Alla fine della stagione 2023/24 avrebbe dovuto mettere in bacheca diversi trofei con la maglia del Paris Saint Germain e prepararsi per l'Europeo di quest'anno in Germania. Ma dopo quattro giorni nel 2024, i piani di Milan Skriniar sono cambiati drasticamente. Dopo un infortunio che lo ha tenuto fuori quasi tre mesi, l'ex difensore dell'Inter è rientrato, ma i media francesi non sono stati teneri con lui.

Il fatto è che in tutte e tre le partite è stato uno dei giocatori peggiori, cosa che non è sfuggita all'attenzione dei media francesi dopo l'ultima partita con il Clermont. "Non è lo Skriniar che si vedeva all'Inter. Colpevole sul gol subito, ha agito in modo goffo", si leggeva su L'Equipe. "È difficile valutare positivamente un giocatore se su l'unico gol dell'avversario sbaglia", ha aggiunto Le Parisien. "Finora non sembra l'innesto dei sogni per il Paris", ha aggiunto il portale Footmercato.