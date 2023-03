Gds – Inter, rivoluzione attacco: tra Aubameyang e Thuram, incontro con agenti Firmino

"L’idea Aubameyang nasce con queste premesse: è considerata come una possibilità (inattesa) da cogliere a certe condizioni e con un determinato incastro. Più o meno come per il 31enne Roberto Firmino che non rinnoverà col Liverpool. Insomma, i nerazzurri osservano interessati Aubameyang sapendo di essere una destinazione graditissima: nutrono inevitabili dubbi caratteriali, ma sanno pure che il Decreto Crescita verrebbe loro in aiuto.