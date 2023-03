Gonzalez: “L’Inter è su Messi, mi arriva da fonte attendibile. Tre fattori per un sì clamoroso”

Si torna a parlare clamorosamente di un interesse dell'Inter per Lionel Messi. Secondo quanto riporta su Twitter il noto giornalista Sergio A. Gonzalez, infatti, una fonte attendibile avrebbe rivelato che i nerazzurri sarebbero tornati sulle tracce della Pulce, in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain e alle prese con una trattativa in stallo per il rinnovo. Il fattore Javier Zanetti, secondo Gonzalez, potrebbe risultare decisivo per convincere Messi e regalare all'Inter un colpo storico. Si legge: