Inter, Baldanzi nel mirino: cifre e condizioni per strapparlo alla concorrenza

Tra le note più liete per il calcio italiano fino a questo momento c'è sicuramente Tommaso Baldanzi , talento da preservare e accompagnare verso il grande salto. Ci sta pensando l' Empoli , che presto potrebbe però cedere il suo cartellino ad un club con altre ambizioni. "Sebbene lo staff del calciatore abbia dichiarato di non avere fretta a portarlo via da Empoli, la fila delle pretendenti è già lunga. Napoli , Inter e Juve hanno chiesto informazioni, però Baldanzi si muoverebbe soltanto a determinate condizioni", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

E, allora, quali sono queste condizioni? Spiega la rosea: "In primis, sceglierebbe un progetto che lo vede protagonista. Meglio un altro anno in Toscana che la panchina con una big, soprattutto se si tratta di una squadra che non saprebbe dove schierarlo. Il Napoli, con il 4-3-3 di Spalletti, avrebbe questo tipo di problema. Poi c’è la questione-Nazionale: Baldanzi sogna il debutto tra i grandi e, alla corte di Zanetti, troverebbe lo spazio per guadagnarselo. Infine, bisogna fare i conti con il club, ormai specializzato nella valorizzazione dei giovani. La scorsa estate è stato il turno di Asllani, passato all’Inter per 14 milioni. Il prezzo di Tommaso oggi oscilla tra i 15 e i 20 milioni, ma potrebbe aumentare nel finale di stagione: a giugno andrà in scena anche l’Europeo Under 21…".