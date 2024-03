Attenzione, viale Liberazione non si è ancora mossa concretamente per l’attaccante azzurro. I tempi non erano considerati maturi prima e non lo sono ritenuti nemmeno adesso, tenuto conto anche di un futuro societario in stand-by. La vicenda Acerbi-Juan Jesus è un elemento in più. E, a questo punto, non sarebbe una sorpresa se Marotta e Ausilio scegliessero di mettere da parte la pista Raspadori per puntare con decisione su Gudmundsson. Del resto, anche quest’ultimo ha caratteristiche che farebbero comodo a Inzaghi: fantasia, imprevedibilità, uno contro uno e pure la maturità (26 anni) per affrontare al meglio il salto in una grande. In aggiunta, costerebbe meno di Raspadori. E, con il Genoa, sarà certamente più semplice trattare e individuare un percorso compatibile con le necessità del club nerazzurro. Che non dovrà sacrificare nessuno per sistemare i conti, ma che dovrà comunque vendere e scovare risorse per acquistare", si legge.