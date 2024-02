Una macchina perfetta. Questa Inter, soprattutto in trasferta, non si ferma davanti a nessun avversario e macina punti su ogni campo

Una macchina perfetta. Questa Inter , soprattutto in trasferta, non si ferma davanti a nessun avversario e macina punti su ogni campo, riscrivendo la storia della Serie A. I numeri della squadra di Simone Inzaghi, infatti, sono degni di un gruppo destinato a essere ricordato a lungo negli anni. Scrive Tuttosport:

"Un potenziale trappolone per l’Inter si è così trasformato in cavalcata trionfale. Nella storia della Serie A è la quarta volta in cui una squadra raccoglie almeno 32 punti nelle prime 12 trasferte di campionato: prima c’erano riuscite la stessa Inter nel 2006/07 (sempre 32 punti), il Napoli nel 2017/18 (34) e la Juventus nel 2018/19 (34)".