Una telefonata che, come ha dichiarato ieri Bastoni, è stata la svolta per ribaltare la partita dell'Olimpico:

"... Resta il disappunto di Inzaghi - confinato in uno skybox in tribuna stampa causa squalifica - perché la squadra non stava facendo nulla di quanto preparato. Prova provata le sue urla al telefono (dove probabilmente c’era Farris) sentite da molti mentre macinava metri evidentemente aggrovigliato nelle tensioni: «Digli che si devono svegliare, che cosa stanno facendo? Abbiamo regalato due gol», ringhiava al telefono Simone".