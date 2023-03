Inter, dialoghi mai interrotti per Demiral: c’è il piano per evitare un rischio

Il difensore dell'Atalanta rimane in lizza per sostituire Milan Skriniar la prossima estate

Daniele Vitiello

"I dialoghi tra l’Inter e Demiral non si sono mai interrotti", spiega Calciomercato.com. Quello del difensore turco era stato il profilo individuato in viale della Liberazione per provare a sostituire Skriniar in caso di addio anticipato a gennaio, ma la trattativa si è arenata per la distanza sulla formula. Prestito con diritto di riscatto la proposta dell'Inter, respinta dall'Atalanta, che avrebbe lasciato partire il difensore soltanto assicurandosi l'obbligo di riscatto.

Marotta e Ausilio torneranno alla carica in estate, sperando di scalfire il muro bergamasco. Si legge ancora nel focus: "Demiral, per l’Inter, rappresenta un rischio da cui tutelarsi. Nessun dubbio sulle qualità tecniche del calciatore, che a Milano piace indiscutibilmente. Le incertezze, semmai, sono relative al suo carattere spigoloso e agli infortuni presenti in cartella clinica".

L'Inter vuole tutelarsi e conta di riuscirci, facendo leva sullo scarso minutaggio riservato da Gasperini a Demiral in questi mesi. Conclude Calciomercato.com: "L’Inter chiede all’Atalanta di poter verificare che il gioco valga la candela. Ecco perché i nerazzurri intendono portare avanti i dialoghi ripartendo ancora una volta da un prestito con diritto, sperando che in questi mesi Percassi abbia potuto cambiare idea anche in virtù del fatto che su 1080 minuti a disposizione da gennaio ad oggi, Gasperini ha utilizzato il difensore per appena 362 minuti. L’Inter c’è, ma porterà avanti l’operazione Demiral solo se il rischio sarà contenuto".