Equipe – Skriniar, l’entourage: “Potrebbe non giocare più nell’Inter”. PSG preoccupato per…

Continuano a preoccupare le condizioni di Milan Skriniar, alle prese con un noioso problema fisico alla schiena. In queste ore, il difensore slovacco dell'Inter, che dalla prossima stagione giocherà con il Paris Saint-Germain, è finito al centro delle polemiche per una presunta visita in una clinica di fiducia del PSG, poi smentita dallo stesso giocatore.