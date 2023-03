Sportitalia – Lukaku, due mesi per giocarsi il futuro e… tre messaggi all’Inter

Sprazzi di vero Romelu Lukaku in nazionale, ma all'Inter così non si è mai rivisto: la situazione in chiave mercato

Alessandro Cosattini

Romelu Lukaku da qui a fine stagione si gioca la permanenza all’Inter. Fin qui, il suo rientro in nerazzurro non ha dato i risultati sperati. Solo 5 gol e 1 assist in 19 presenze stagionali per il belga, che ieri ha dato segnali importanti in nazionale. Sprazzi di vero Big Rom, si può dire, con la tripletta decisiva realizzata alla Svezia di Ibrahimovic. Sportitalia ha fatto il punto su Lukaku tra presente e soprattutto futuro:

Si gioca il futuro all'Inter — “Due mesi per decidere il futuro, e per cambiare un finale che ad oggi sembra scontato e non particolarmente soddisfacente. Il gol contro il Porto nella gara di andata è stato determinante per il passaggio del turno dei nerazzurri, ma evidentemente non sufficiente per garantire al belga quella permanenza all'ombra della Madonnina per la quale aveva deciso di arrivare al punto di rottura con il Chelsea.

Da cosa dipende — La seconda esperienza in nerazzurro del gigante belga è stata contrassegnata da guai fisici in serie che non gli hanno permesso neppure di avvicinarsi ai picchi di rendimento che avevano contraddistinto la sua epopea agli ordini di Antonio Conte, culminata con la cavalcata tricolore del 2021. Marotta ha lasciato intendere che l'epilogo scontato sarà quello di un iniziale ritorno a Londra per poi ridiscutere eventualmente con i Blues i termini di un nuovo prestito. Una soluzione che l'attaccante dovrà meritarsi a suon di gol e prestazioni, esattamente come manifestato ieri nel faccia a faccia del suo Belgio con la Svezia di Ibrahimovic: possibilmente decisivo nella competizione che più conta”, si legge.