GdS – Inter-Retegui, Marotta punta a chiudere uno scambio: lo scenario

L’Inter è in pole position per l’attaccante del Tigre, fresco di esordio con gol in Nazionale: ecco lo scenario

Alessandro Cosattini

È Retegui-mania. L’Inter è in pole position per l’attaccante del Tigre, fresco di esordio con gol in Nazionale. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul suo futuro del classe 1999:

“Il Boca lo riporterebbe volentieri a casa, Marotta punta a uno scambio (con Colidio, ndr) per chiudere un'operazione in stile-Lautaro. Rinnovando il contratto di Dzeko, Retegui arriverebbe a Milano per crescere alle spalle dei titolari. Dopo un anno di ambientamento, potrebbe diventare il nuovo principe ner…azzurro”, si legge. Colidio è infatti in prestito al Tigre, la stessa squadra che riscatterà Retegui dal Boca per 2 milioni.