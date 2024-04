Arrivano i primi indizi sulla possibile divisa da trasferta dell'Inter per la stagione 2024/25: a svelarli è il portale FootyHeadlines

Come mostrato dalle immagini pubblicate dal sito, il colore della maglia away dei nerazzurri dovrebbe essere composto da una combinazione di colori bluastri. La tonalità principale della divisa sarà un bianco leggermente bluastro combinato poi con due tonalità di blu.