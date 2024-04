"Probabile che, con lo scudetto già cucito sulle maglie, il Demone decida di dare più spazio a quei giocatori che finora ne hanno avuto di meno, con un turn over, se non decisissimo, comunque presente. Poi, a fine gara, per tutti ricomincerà di nuovo la festa. Due bus scoperti sono stati preparati per la parata dei campioni, che si snoderà per 8 chilometri circa bloccando Milano", aggiunge il quotidiano.