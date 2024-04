Il presidente nerazzurro ha avviato trattative con Oaktree e Pimco per rifinanziare il prestito in scadenza il 20 maggio

Secondo quanto riporta Bloomberg, Steven Zhang ha avviato trattative con Oaktree e Pimco per rifinanziare il prestito in scadenza il 20 maggio. "I colloqui tra Suning e Oaktree per rifinanziare l'impianto a un tasso più elevato rispetto all'originale sono ancora in corso, hanno detto persone a conoscenza della questione che hanno chiesto di restare anonime. La nuova struttura del prestito avrebbe una scadenza più breve".