Inter, con lo Spezia si parla anche di mercato: occhi su Holm, garantisce Pecini

L'Inter di Simone Inzaghi, in attesa di giocarsi il proprio futuro europeo martedì sera contro il Porto nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, torna in campo questa sera : avversario di turno, lo Spezia, con l'obiettivo di dare continuità al successo di domenica scorsa contro il Lecce e rinsaldare la propria posizione in classifica. Ma l'occasione potrebbe essere buona anche per parlare di mercato: secondo La Gazzetta dello Sport, l'Inter starebbe osservando con grande interesse Emil Holm , esterno destro svedese classe 2000.

Garanzia Pecini, Marotta ci pensa

"Holm nel Goteborg ha messo le radici fin da piccolo: corre parecchio, eppure non disdegna un'occhiatina alla porta. [...] Su di lui piomba Riccardo Pecini, lo scout da centodieci e lode della Samp: ha scoperto Icardi, Schick, Skriniar e Torreira. Fa pressione alla società, ma l'ok non arriva: il ragazzo allora fa un giretto in Danimarca, al Sønderjyske. La chiamata buona è quella dello Spezia, dove il nuovo direttore generale guarda caso è Pecini, che non ha mollato la presa sul cristiano di un metro e 91 che nel frattempo è entrato anche nelle rotazioni dell'Under 21 svedese. [...] Emil, a meno di un recupero lampo, contro l'Inter non ci dovrebbe essere per via della pubalgia: chissà che non sia l'ultima volta in cui vedrà i nerazzurri come avversari. Marotta ci pensa".