Sky – Inter, Handanovic titolare e idea D’Ambrosio: la probabile formazione

Novità di formazione pronte per Simone Inzaghi in casa Inter. Dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo

Novità di formazione pronte per Simone Inzaghi in casa Inter . Dalla porta all'attacco, passando per difesa e centrocampo, sono attesi cambi in tutti i reparti con vista sul Porto secondo Sky.

La prima novità è tra i pali per Sky: pronto Handanovic al posto di Onana dal 1'. In difesa l'idea è D'Ambrosio sul centro-destra, con l'avanzamento di Darmian a destra e Dumfries sfavorito (a differenza di quanto si vede in grafica). A completare la difesa spazio ad Acerbi (in pole su de Vrij) e Bastoni, con Gosens a sinistra e il recuperato Dimarco dalla panchina. Verso un turno di riposo Calhanoglu in mediana: pronti Barella, Brozovic e Mkhitaryan. In tre per due maglie in attacco: Lukaku e Lautaro sono favoriti su Dzeko.