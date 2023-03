Paolillo: “Inter, battere lo spezia per andar bene anche in CL. Moratti…”

Le parole dell'ex dirigente nerazzurro a proposito della sfida di stasera e non solo nell'intervista concessa in queste ore

Spezia-Inter è un po' la gara del cuore per Ernesto Paolillo. L'ex amministratore delegato nerazzurro ha raccontato il legame con le due piazze nell'intervista concessa a TMW: “Mi occupavo sia dell’ Inter da consigliere d’amministrazione e Moratti mi aveva mandato a fare il presidente dello Spezia per salvarlo dal fallimento. C’era da ricostruire e costruire una squadra competitiva tant’è che abbiamo ottenuto successi iniziando la grande scalata verso la Serie A”.

“Nel calcio non si può mai dire. Le mie simpatie per lo Spezia restano. ma tifo Inter perché se vogliamo continuare ad andare bene in zona Champions bisogna vincere”.

“Se non hai capacità di spesa è chiaro che la campagna acquisti sia di basso rilievo. Non vedo ottimismo per l’estate, nel mercato italiano non ci sono soldi. È un mercato mal gestito a livello globale. Le squadre sono povere, la governance è sempre la stessa, nulla di nuovo sotto il sole”.