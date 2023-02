Inter, occhi su Holm: alternativa a Buchanan, può arrivare se parte…

Il club nerazzurro studia il profilo dello svedese dello Spezia: ipotesi per il mercato estivo per la fascia destra

Non c’è solo Buchanan sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio. I dirigenti dell’Inter vagliano con attenzione il mercato e lavorano per individuare possibile sostituto di Denzel Dumfries.

Il laterale olandese resta sulla lista dei partenti, in cima all’elenco dei sacrificabili, ma - come riferisce Tuttosport - sostituito da un elemento con esperienza internazionale e ritenuto pronto per prendere il posto da titolare.