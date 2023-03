Inter, possibile rivoluzione in attacco: Lautaro unica certezza, chi con lui?

Il punto sulla composizione del reparto avanzato nerazzurro della prossima stagione, fra addii, conferme e obiettivi

Fabio Alampi

L'Inter, in vista della prossima stagione, potrebbe optare per un profondo restyling del reparto avanzato. Al momento, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'unica certezza è rappresentata da Lautaro Martinez: "Lautaro è il pilastro, indiscusso capocannoniere dei nerazzurri e uomo di punta della squadra, quello che più di tutti porta punti alla causa collettiva: solo un'offerta dai connotati irrinunciabili, diciamo in tripla cifra, potrebbe cambiare le carte in tavola. Vicino alla conferma c'è anche Edin Dzeko, che pare essersi convinto ad accettare un prolungamento annuale (e non biennale come desiderava in un primo momento) con ingaggio ridotto.

Sicuramente più incerto il futuro di Romelu Lukaku, con i suoi soli cinque gol che, tra prestito e ingaggio al lordo (più bonus) faticano a giustificare un investimento di oltre 20 milioni per una sola stagione: tornerà al Chelsea dopo il 30 giugno e poi, forse, l'Inter tratterrà il rinnovo del prestito a cifre minori. Infine Joaquin Correa pare prossimo alla cessione, anche se bisogna avere la disponibilità all'acquisto di una controparte, componente non scontata dopo due stagioni finora insipide".

Gli obiettivi in entrata — "L'attaccante in cima alla lista dei desideri per un posto da titolare è Marcus Thuram, che ha già ufficializzato l'addio al Borussia Monchengladbach: [...] non sarà semplice per l'Inter mettere le mani sul 25enne, ma le possibilità esistono e alcuni contatti ci sono già stati. È invece più complessa la strada che porta a Roberto Firmino, anche lui in uscita dal Liverpool di Jurgen Klopp: attira la possibilità di ingaggiarlo da svincolato, spaventa lo stipendio da Premier League. Al di là della suggestione Gianluca Scamacca, poi, da non scartare il neo-azzurro Mateo Retegui del Tigre.

[...] Alle prime punte "papabili" va aggiunto anche il nome di Aubameyang che però il Chelsea prima deve svincolare: il gabonese ha il contratto in scadenza nel 2024, ma è fuori dal progetto di Potter. [...] Infine, la suggestione più recente porta a Riccardo Orsolini del Bologna, che con i rossoblù non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2024: l'esterno mancino piace all'Inter, ha 26 anni e la sua situazione senza dubbio è da monitorare".

Chi può rientrare — "C'è da capire invece con quale tipo di profilo la società vorrà occupare il quarto slot: molto difficile che si opti per un giovane come accaduto con Antonio Conte (fu Andrea Pinamonti). In questo caso i principali candidati sarebbero ovviamente gli attaccanti attualmente in prestito altrove, da Martin Satriano a Samuele Mulattieri. Soprattutto quest'ultimo infatti potrebbe essere utilizzato, entro il 30 giugno, per sistemare i conti nerazzurri. Strepitoso in Serie B al Frosinone, ha segnato anche con la Nazionale Under 21 e ha gli occhi di molti club addosso. Qualcuno deciderà di investire su di lui? Magari qualche club estero? Eddie Salcedo prova a brillare per meritarsi un futuro nella massima divisione, assicurando un piccolo introito all'Inter. Idem Sebastiano Esposito".