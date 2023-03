Inter a Malta per Retegui: caratteristiche e valutazione intrigano. Questa sera…

Mateo Retegui sarà l'osservato speciale di Malta-Italia: l'attaccante del Tigre, dopo il gol all'esordio con la Nazionale, questa sera ha l'occasione di ripetersi e di farsi ammirare nuovamente dal pubblico europeo che ancora non lo conosce. Su di lui c'è anche l'Inter, che lo osserverà da vicino ancora una volta, come scrive tuttomercatoweb.com "Mateo Retegui sta vivendo questa prima avventura in Italia insieme alla sua famiglia. Soprattutto col padre che, accompagnato da un suo amico, sta monitorando passo dopo passo l'esperienza dell'attaccante classe '99 che spera anche grazie a questa vetrina azzurra di ritrovarsi in estate a giocare in Europa. E magari proprio in Italia, dove c'è l'Inter che continua a marcarlo stretto. Il club nerazzurro ha osservato da vicino la sua gara al Maradona di Napoli e lo stesso farà questa sera, al National Stadium Ta' Qali".