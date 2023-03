Inter, aria di LuLa ritrovata: la tripletta di Lukaku è un grande regalo per Inzaghi

Il focus sul belga che ha ritrovato il sorriso con la sua nazionale e ora non ha voglia di fermarsi: Inzaghi spera di poter contare anche sui suoi gol

Daniele Vitiello

Romelu Lukaku è tornato a segnare ed esultare. L'attaccante nerazzurro si è messo in mostra con la sua nazionale, mandando un messaggio finalmente positivo a Simone Inzaghi in vista dell'ultimo scorcio di stagione. Si legge nel focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: "Questo Lukaku – ancora poco ispirato all’Inter ma devastante con il Belgio con la tripletta contro la Svezia – ha riempito di tenerezza tutti i componenti del mondo nerazzurro, dai tifosi allo staff. “Romelu, sei ancora quello di un tempo” e mani che si sfregano all’idea di riaverlo, carico e con una ritrovata fiducia, tra pochi giorni ad Appiano Gentile per un finale di stagione in cui l’Inter si gioca tanto, tutto".

Ad Appiano sperano che i tre colpi battuti da Big Roma possano aver innescato un circolo virtuoso. "Chissà che la super tripletta contro Zlatan Ibrahimovic non possa provocare in Lukaku lo stesso effetto che ebbe il Mondiale vinto su Lautaro Martinez, tornato carico come una molla a Milano. Il belga ha ricevuto aria fresca in faccia, cambiato prospettiva dopo mesi di vortice in nerazzurro tra alti e bassi. Può essere lui il regalo che Inzaghi riceve dalla sosta per le nazionali, sempre un’incognita per i tecnici dei club che temono infortuni", si legge.

Con Correa ancora inevitabilmente ai margini ed Edin Dzeko che ha avuto qualche problemino fisico con la Bosnia, in attacco potrebbero ridefinirsi le gerarchie. "C’è aria di LuLa ritrovata, dunque. Tandem che con Inzaghi – anche per la poca continuità con cui Lukaku e Lautaro hanno giocato insieme – non è riuscito a mettere in mostra le meraviglie dei tempi di Antonio Conte", conclude la rosea.