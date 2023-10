Inter, riallacciati i contatti per Taremi a 0: “Ausilio vuole sapere con certezza se…”

L'Inter ci ha provato in estate e, dopo il mancato approdo al Milan, ora gli occhi tornano su di lui: è Mehdi Taremi uno dei nomi che i nerazzurri hanno sul proprio taccuino per rinforzare l'attacco. L'iraniano si libererà infatti a giugno a parametro zero e in viale della Liberazione, spiega Calciomercato.com, sono stati riallacciati i contatti: "Oltre due mesi dopo, il direttore sportivo, Piero Ausilio, è tornato a interessarsi personalmente della questione. Taremi potrebbe liberarsi a titolo gratuito in estate e a gennaio sarebbe libero di scegliere già la sua prossima destinazione.